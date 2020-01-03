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شاهد: ردة فعل تركي آل الشيخ عندما حاول الحرس منع إماراتي من تصويره خلال موسم الرياض

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تداول نشطاء ومغردون عبر موقع التواصل الاجتماعي تويتر مقطع فيديو لرئيس هيئة الترفيه تركي آل الشيخ خلال إحدى جولاته في موسم الرياض.

وأظهر المقطع تصوير شخص إماراتي لـ”آل الشيخ” خلال جولته في ظل محاولة الحرس الشخصي منعه من ذلك، إلا أن آل الشيخ رد عليهم بأن يتركوه قائلاً “الإماراتي خلّه”.
وكان آل الشيخ قد أعلن خلال منشور له عبر حسابه على موقع التواصل فيسبوك أنه سيخضع لعملية جراحية قريباً وذلك في الولايات المتحدة الأمريكية.

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