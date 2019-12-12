شاهد.. ردة فعل صادمة لـ عريس بعد أن فشل في تقطيع تورتة الزفاف

شهد حفل زفاف في أذربيجان، واقعة غريبة، حيث قام عريس غاضب بتحطيم زجاجة “الشمبانيا” على الأرض أمام الضيوف والحاضرين للحفل.

وبحسب “الديلي ميل”، فإنه من المفترض أن تكون تلك اللحظات سعيدة، لكن هذا لما يحدث مع الزوجين الغاضبين، فظهر العريس في اللقطة الأولى منزعجا من عدم قدرته على تقطيع “التورتة” وإسقاط السكين من يده.

وقامت امرأة من الحضور بإنقاذ الموقف والتقطت “السكين” من الأرض وبدأت في تقطيع التورتة ثم ضحك الجميع على هذا الموقف.

وتحول الأمر بعد ذلك إلى فوضى، بعد أن تعكر مزاج العريس الذي فشل في الإمساك بالسكين وتقطيع التورتة وحاول أن “يرش” الشمبانيا على الحاضرين وفشل أيضا فقام بتحطيم الزجاجة.