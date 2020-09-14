قدمت الإعلامية المصرية ” رضوى الشربيني ” إعتذارا في إحدى حلقات برنامجها ” هي وبس ” عن تصريحاتها التي أثارت الجدل مؤخرا بشأن الحجاب والغير محجبات وتسببت في إحالتها للتحقيق من جانب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .

والتي جاء فيها بأن الفتاة المحجبة هي أفضل من غير المحجبة 100 ألف مرة .. واصفة غير المحجبات بإنهم الأقل إيمانا وشيطانهن أقوى منهن .

حيث أكدت رضوى الشربيني إنها لم تقصد الإساءة لغير المحجبات وإنها قد تكون أساءت التعبير أو لم تتمكن من شرح وجهة نظهرها بالشكل الصحيح .

فقالت : ” أنا غلطت أو أفورت في طريقة تعبيري أو في حاجة أنا عايزة أقولها عن المحجبات لإن أنا كنت قابلت محجبات كتير أوي كانوا بيقولولي إنهم عايزين يقلعوا الحجاب فلما طلعت اتكلمت قعدت أشكر جدا في المحجبات والشكرانية دي جت على دماغ اللي مش محجبات فهم حسوا إنهم مش كويسين ” .

وتابعت : ” أنا بعتذر جدا لو إنتو فهمتوا ده .. مفيش حد هيدخل الجنة والنار غير ربنا سبحانه وتعالى ولكن أنا كان قصدي أقول إن المحجبة عملت اللي عليها أكتر مني ومن اللي مش محجبة ” .