انتشرت على مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية أخبارا حول إنفصال الفاشينيستا الكويتية ” روان بن حسين ” عن زوجها رجل الأعمال الليبي ” يوسف المقريف ” .

خاصة وبعد التعليق الذي تم تداوله ومنسوبا لها حول حديثها عن عدم إنفاق زوجها عليها وعلى إبنتها .. كما أنها عمدت إلى حذف صورهما معا عن صفحتها الخاصة .

لتخرج روان بن حسين في مقطع فيديو لنفي هذا الأمر تماما فقالت : ” أنا إنسانة معروف عني أخد كل شخص على أد عقله ومتل ما غيري يحب يطقطق أنا أحب أطقطق وأرد بالأسلوب اللي اشوفه مناسب ” .

وتابعت : ” أنا اعرف إنه ملل وكورونا وقاعدين في البيت بس هذا لا يعني إنه تطلعو إشاعات عني إنه انفصلنا فال الله ولا فالكم .. الله يحفظه لنا هو عالق برة الإمارات علشان كورونا والحدود متسكرة ” .

وأضافت : ” يارب يرجعلنا سالم وغانم والله يبعدنا عن الفتن والمشاكل وعن الحقد والحسد والله يعزه مثل ما عزني وعز بنتي ” .