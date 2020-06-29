نشرت الإعلامية ” ريا أبي راشد ” صورة لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” والتي أثارت الكثير من الجدل بين المتابعين .

حيث ظهرت ريا أبي راشد في الصورة بإطلالة جديدة تغيرت بها ملامحها المعهودة والتي اعتمدت فيها على مكياج ثقيل .

فقامت بتحديد عظام الوجه بألوان فاتحة كما بدا وجهها أنحف بعد خسارتها للوزن ووضح تغير ملحوظ عند منطقة الفك والخدود .

وتعرضت ريا أبي راشد بسبب هذه الصورة إلى عدد من الانتقادات التي عبر من خلالها المتابعون عن عدم إعجابهم بظهورها الأخير المختلف عما اعتادوا عليه وتساءل البعض منهم حول إن كانت قد خضعت لعمليات تجميل .