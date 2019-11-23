شاهد .. ريا أبي راشد تجمع القمامة برفقة ابنتها من ساحة الشهداء في بيروت

نشرت الإعلامية اللبنانية ” ريا أبي راشد ” عبر حسابها الشخصي على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” مجموعة من الصور وذلك خلال مساهمتها في تنظيف ساحة ميدان الشهداء ببيروت مع جمعية الخيمة الخضراء والتي تهدف إلى الحفاظ على نظافة الميادين والطرق العامة .
وظهرت ريا أبي راشد في الصور وهي تقوم بجمع القمامة برفقة ابنتها ” لولا ” التي كانت ترتدي كمامة على وجهها وكلا منهما يرتدي أكياس بلاستيكية في يديه ويقومان بجمع القمامة في أكياس على هامش التظاهرات في لبنان .
وكتبت ريا في تعليقها على الصور قائلة : ” مشاركة صغيرة جدا اليوم في وقت غير عادي في بيروت ” .
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Small (very small) contribution today to an extraordinary time in Beirut Was great to meet you @thegreententlb & @fawramedia keep up the amazing work! You're awesome! 🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧🇱🇧