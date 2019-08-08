شاهد.. سعاد الشمري: “زيارة اسرائيل حلم الكثيرين من السعوديين والخليجيين والعرب”!

أثارت الناشطتان سعوديتان سعاد الشمري وسكينة المشيخص حالة من الجدل الجدل بعد اجرائهما لقاءا مع قنوات إسرائيلية مبديتا رغبتهما بزيارة اسرائيل صراحة.

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فقد ظهرت الناشطة الحقوقية، سعاد الشمري، في مقابلة مع هيئة البث الإسرائيلية، للحديث عن قرار السعودية بالسماح للنساء بالسفر دون الحاجة لموافقة ولي الأمر.

وعبرت الشمري عن سعادتها بالقرار الأخير وشبهته بـ”تحرير العبيد في الولايات المتحدة الأمريكية”.

وتحدثت الشمري في مقطع فيديو تم تداوله بكثافة عبر الإنترنت عن “حلم الكثير من السعوديين والخليجيين والعرب بزيارة إسرائيل”.

كذلك اجرت السعودية الإعلامية سكينة المشيخص لقاءا مع قناة اسرائيلية تحدثت فيه عن استعدادها مستقبلا لزيارة اسرائيل.

وقالت المشيخص انها لن تزور المناطق العربية عند زيارتها اسرائيل مبررة ذلك بالقول أن : “هناك عداء كبير من إخوتنا في فلسطين لنا كسعوديين. وذلك غير مبرر خاصة أن السعودية هي ثاني دول مانحة لهم”.