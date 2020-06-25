أثار الناشط السعودي عبد الرحمن المطيري موجة من الجدل بعد نشره فيديو ظهر فيه وهو يتحدث عن طلبه ليد ابنة نائب رئيس دولة الإمارات ورئيس مجلس الوزراء الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حيث أكد أنه يتمنى خطبتها.

وشدد عبد الرحمن المطيري على حبه وانتماءه للإمارات وأوضح أنه يريد خطبة ابنة حاكم دبي قائلاً: ” بخطب بنت محمد بن راشد ال مكتوم يزوجني ولا اجيبها !”.

يذكر أن الشاب السعودي عبدالرحمن المطيري، الهارب للولايات المتحدة الأمريكية اعتقل في وقت سابق من قبل الشرطة الأمريكية من داخل منزله لاتهامه بالإقامة في أمريكا بشكل غير قانوني. يشار إلى أن عبد الرحمن المطيري اتهمه رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالالحاد بعدما ظهر في فيديوهات تحريضية ضد الدين والدولة السعودية.