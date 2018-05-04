شاهد.. سمكة تعود للحياة بعد طهيها وسط ذهول الجميع

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يظهر سمكة مطهية تعود للحياة وتقفز من طبق أحد الزبائن أثناء تناوله الطعام في مطعم صيني وسط ذهول جميع زوار المطعم.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية ظهرت السمكة وهي تتحرك بالطبق ثم تقفز فجأة على مائدة الطعام، مما أثار صدمة وذهول زبائن المطعم، الذين أطلقوا عليها اسم “​سمكة الزومبي​”.

وأضافت الصحيفة أن “السمكة تم طهيها على البخار مع شرائح الزنجبيل والبصل، وأن الفيديو أظهر أن جسم السمكة كان مقطعا بالسكين”.

وأشارت الصحيفة إلى أن “عودة السمكة للحياة قد ترجع إلى عدم طهي السمكة جيدا، أو وجود خلايا لا تزال تستجيب للمحفزات، على الرغم من توقف الدماغ والقلب”.