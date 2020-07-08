أثارت امرأة جزائرية موجة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي بعد قيامها بتقبيل قدم زوجها مباشرة على الهواء في احد البرامج التلفزيونية على قناة الشروق.

وظهرت الزوجة في فيديو، تم تداوله على مواقع التواصل، وهي تقول “حبيت كرم زوجي امام اربعين مليون جزائري” لتقوم بعدها بالركوع على الارض وتقبيل قدم زوجها.

وقد انقسمت اراء الناشطين حول ما قامت به الزوجة فمنهم من اعتبر أن هذا المشهد اثر فيه واثنى عليها وعلى زوجها حيث كتب احدهم: “مسكينة من كثرت وش شافتها في حياتها من يتم وتعذيب حست بالأمان عندو وحبت تكونوا عرفانا بما قدمه لها من حب وحنان وحماية… الله اهنيكم ويحفظكم ياأختي وابعد عليكم الحساد وأولاد الحرام” وكتبت اخرى “والله بكيت و الدمعة طاحتلي كون ما جا مقدرها و محترمها ما تبوسلو رجليه” فيما اعترض اخرون على هذا المشهد وكتب احدهم: “عيب انك تنحنين بهذا الشكل لتقبلي رجل زوجك . انا رجل شاب ولا اقبلها” وكتبت اخرى: “طاعة الزوج واجبة معا المودة و الرحمة بصح ماشي بوس الرجلين ياختي راجلك دار فيك الخير ادعيلو رجعيلو الخير في الدنيا ماشي تركعيلو مالا علاش نضحكو على تاع المروك كي يركعو للملك تاعهم ! على كل حال الله يهنيكم و يباركلكم”.