تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لسيدة لبنانية وهي تتصل بالقصر الجمهوري اللبناني وتطالب بـإيقاظ الرئيس ” ميشال عون ” من أجل أن يتدارك الوضع الاقتصادي المنهار في لبنان .
وظهرت السيدة اللبنانية من داخل سيارتها وهي تتصل بالقصر الجمهوري لترد عليها إحدى الموظفات به .
وبدأت المواطنة بالانهيار قائلة : ” إذا الرئيس نايم وعوه لإن السكر صار ب 6000 ليرة والخبز صار ب 3000 وما قادرين بقى نكفي الحياة هيك ” .
وتابعت وهي تصرخ : ” إحنا متنا جوع والشعب مات جوع وعوه وعوه بقى الشعل اللبناني العظيم مات جوع ” .
يذكر أن لبنان شهدت احتجاجات مستمرة صاحبتها اضطرابات وأعمال عنف خاصة في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد لا سيما أزمة الليرة اللبنانية التي فقدت 70% من قيمتها وغلاء المعيشة .
الحل موجود وهو اما برحيل جميع اللبنانين من لبنان ، او قيام حزب الله بحل نفسه ، وتسليم صواريخه لإسرائيل ، ورحيل عناصره لإيران ، وتسليم جنوب لبنان لإسرائيل بانهاره ، حتى يديره نيابة عنها جماعة لحد ، والسماح لمايا خليفة النوكاحية بتولي وزارة الثقافة والإرشاد الروحي ههههههههههههههههه حينها ستجدون ان قطر او السعوعية تستثمر ثلاثين مليار عدا ونقدا في لبنان ، وترتفع قيمة اليرة اللبنانية وإيجاد وظائف للعاطلين ، ويتم نوكاح جميع المتزحلقات هههههههههههههههههه على وحدة ونص ، فلا حل الا هذا او الصبر ، فليس في يد الرئيس عون او الحكومة اي شيء يعملونه الا النوم ههههههههههههههه فلا تصحونهم هههههههههههههههههه
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