تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لسيدة لبنانية وهي تتصل بالقصر الجمهوري اللبناني وتطالب بـإيقاظ الرئيس ” ميشال عون ” من أجل أن يتدارك الوضع الاقتصادي المنهار في لبنان .

وظهرت السيدة اللبنانية من داخل سيارتها وهي تتصل بالقصر الجمهوري لترد عليها إحدى الموظفات به .

وبدأت المواطنة بالانهيار قائلة : ” إذا الرئيس نايم وعوه لإن السكر صار ب 6000 ليرة والخبز صار ب 3000 وما قادرين بقى نكفي الحياة هيك ” .

وتابعت وهي تصرخ : ” إحنا متنا جوع والشعب مات جوع وعوه وعوه بقى الشعل اللبناني العظيم مات جوع ” .

يذكر أن لبنان شهدت احتجاجات مستمرة صاحبتها اضطرابات وأعمال عنف خاصة في العاصمة بيروت ومدينة طرابلس على خلفية تدهور الأوضاع الاقتصادية في البلاد لا سيما أزمة الليرة اللبنانية التي فقدت 70% من قيمتها وغلاء المعيشة .