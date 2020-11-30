تدوال ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ شاب يدعى عبدالله علي زعم فيه انه الابن الخامس للناشطة السعودية الشهيرة هند القحطاني.

وقد اثار الفيديو ضجة كبيرة بين الناشطين بسبب ما كشفه الشاب عن علاقته المزعومة بوالدته قائلا انه “متبري منها الى يوم الدين ولا يبغي ان يسمع عنها اي حاجة” لانه يرفض تصرفاتها بشكل قاطع.

وش هالفوضى

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#ظهور_ولد_هند_القحطاني_الخامس pic.twitter.com/kJJjxmSTwe — التميز للخدمات الالكترونيه (@t20m24) November 30, 2020

وذكر “عبدالله” الذي دخل في نوبة بكاء شديدة أنه يصاب بضيق حينما يسمع صوت وكلمات هند القحطاني ويرفض أن تصرف عليه نهائيا ولا ينسى ما فعلته معه، مبينا أنها “إنسانة في قمة الانحطاط، وحسبي الله عليها”.

وتابع “الوالد توفي بجلطة بسببها وجدتي جالسة تدعي عليها يوميا انسانة قمة الانحطاط ده غير التفسخ والكذب حسبي الله عليها ونعم الوكيل”.

هذا وقد اعتبر الكثيرون ان مقطع الفيديو عبارة عن تمثيل حيث سخر البعض من ادائه وقالت احداهن: “الحين خلونا من كلشي هو يبكي بدون دموع ؟” وقال اخر “مدري القاها من طريقة كلامه ولا من الكذب” وقالت ثالثة “هذا ولد هيفاء ماجيك”.

وبحسب المتابعين فقد أكد غالبيتهم أنه من المعروف أن لدى هند القحطاني ابن يدعى “مؤيد” وليس عبدالله كما يظهر على سناب الشخص الذي يدعي أيضا أنه نجلها الخامس الذي لا يعيش معها إنما في المملكة العربية السعودية.

وتقيم هند القحطاني في أمريكا برفقة أبنائها الأربع الذين يظهرون معها من وقت لآخر في حسابها عبر سناب شات وهم ولدان وابنتان.