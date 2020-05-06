تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لشابة مصرية تدعى ” داليا العربي ” والتي تشبه إلى حد كبير الفنانة ” نيللي كريم ” .

وظهرت داليا العربي على الرغم من ارتدائها للحجاب تشبه نيللي كريم في الكثير من ملامحها وشكل عينيها ولونها .

وتفاعل المتابعون على الصورة والذين أشادوا بجمالها وبوجه الشبه الكبير بينهما .. وعلقت داليا على ذلك قائلة : ” مش بروح مكان إلا لما يتقال إني نسخة من نيللي كريم و بيسموني نيللي كمان ” .

وتابعت : ” شكرا جدا لكلامكم الجميل و أنا زيكم مستنية الجميلة نيللي تشوفها .. الشبه فعلا يخوف وصدقت خلاص إني شببها .. لو جبت بنوتة هسميها نيللي ” .