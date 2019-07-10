شاهد.. شيخ كويتي يثير الجدل: “فعلا زوجة واحدة لا تكفي”

أثار الشيخ الكويتي خلف الحمد، جدلاً كبيرًا في الساعات الماضية، بعد التصريحات التي أدلى بها خلال حواره بفضائية ” الراي ” أمس، بشأن تعدد الزوجات.

وكان خلف الحمد قد قال في حواره: ” زواج المسيار يجوز ولا غبار عليه، وكل شئ متعلق به رسمي وذلك لأن الاتفاق يتم بين الطرفين بدون حقوق “.

وأضاف: ” زوجة واحدة بالتأكيد لا تكفي في الوقت الحالي لأن عدد الإناث أصبح يفوق عدد الذكور بمراحل، بالإضافة إلى أن تعدد الزوجات سنّة، لكن إذا كانت زوجتك الأولى صالحة فلماذا الثانية؟ “.

وعن سؤاله حول زواج الجنسيات الأخرى بكويتية، أكد أن أي شخص من أي جنسية في العالم تتمنى الزواج من كويتي وتتمنى ” التراب ” الذي تسير عليه.

وحملت تلك التصريحات الكثير من الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، حيث تناولها البعض بالنقد والبعض الآخر بالسخرية.