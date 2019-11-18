شاهد… شيخ مصري: “خلع الحجاب ليس من الكبائر”

أكد الدكتور أحمد ممدوح، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الحجاب فرض, والمعنى وجد في القرآن، والآيات معروفة خاصة وأن البعض ينكرها قال تعالى “وليضربن بخمرهن” ينكرون ذلك ويجادلون فيه، والأمور تتطور والبعض يقول الأحاديث ضعيفة.

وأكمل: هناك معنى الاتفاق وإجماع الأمة، البعض ممكن يفسر على هواه، اتفاق الأمة واجماعها يرفع الشك إلى اليقين، الآيات والأحاديث اتفقت الأمة على دلالتها لم يقل عالم واحد أن الحجاب ليس فرضا، وليسوا مثقفين ولا هواة كل من لديه فكرة يشوه ويشكك في الثوابت والفتيات تتمسك بهذا الكلام على اقتناع بغير دليل والبعض يفعل حيلة نفسية أن يجد مبررا لأفعاله.

وأكمل: خلع الحجاب ليس من الكبائر لكنه من المعاصي ومن لم تلتزم به لا تحاول وجود مبرر زائف لإسكات ضميرها”.