كشف موقع الأخبار العاجلة الإيراني عن هبوط طائرة ركاب إيرانية صباح اليوم السبت في الشارع العام في الطريق الرابط بين مدينة انديمشك التابعة لمحافظة خوزستان ومدينة خرم آباد بمحافظة لرستان .

وأرجع الموقع السبب في هبوط الطائرة بأنه نتيجة خلل فني حدث بها .

فيما لم تفصح وسائل الإعلام الإيرانية عما إذا كان على متن هذه الطائرة مسافرون أم لا .. كما إنها لم تتحدث عن الأضرار والإصابات .

يذكر أن قطاع الطيران المدني في إيران يعاني من تهالك أسطوله من الطائرات التي يعود تاريخ الكثير منها إلى ما قبل الثورة الإسلامية في عام 1979 .