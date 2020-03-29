شاهد.. طبيب يحذر من أن عدد الاصابات بكورونا قد يصل الى مليار اخر شهر مايو!

حذر الدكتور حسام التتري، استشاري الامراض المعدية وطب الاطفال، من الاطمئنان

الى ارقام المصابين بفيروس كورونا

واعتبر الدكتور حسام التتري، في مقابلة مع برنامج “صباح الخير يا عرب” على شاشة قناة العربية، أن الارقام الحالية لاعداد المصابين مقلقة لانه في خمسة وعشرين دولة هناك شخص مصاب في كل عشرة الاف وهذا يعني ان هناك شخص مصاب في كل حي والشخص المصاب في الحي يستطيع ان ينقل العدوى الي الحي كاملا خلال اسبوعين فقط.

وتابع الدكتور التتري ان الارقام تتضاعف عشرة اضعاف كل ستة عشر يوم ما لم تؤخذ اجراءات ,اكد أنه اذا بقينا على نفس المنوال فمع بداية شهر مايو سيصبح العدد مائة مليون وباخره قد نصل الى مليار شخص.