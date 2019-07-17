الصفحة الرئيسية منوعات شاهد .. طفل يعبر نهرا في كيس بلاستيك للذهاب لمدرسته دون بلل

شاهد .. طفل يعبر نهرا في كيس بلاستيك للذهاب لمدرسته دون بلل

بواسطة -
0 51

نشر موقع ” ذا صن ” مجموعة من الصور الصادمة لطفل لجأ إلى حيلة لكي يستطيع عبور نهرا هائجا حتى يتمكن من الوصول إلى مدرسته  .

حيث يقوم بوضع نفسه داخل كيس بلاستيكي وتبدأ رحلته المحفوفة بالمخاطر للوصول إلى المدرسة جافا دون بلل .

ويعد هذا الطفل واحدا من بين 50 تلميذا من قرية نائية في شمال غرب فيتنام الذين يعبرون النهر عادة بواسطة قوارب الخيزران الواهية وهم يحملون حقائبهم المدرسية يوميا من قريتهم إلى المدرسة .

ولكن يقوموا باستخدام الأكياس البلاستيكية عندما يفيض النهر خلال موسم الأمطار ويحوله إلى سيل .

وأوضح رئيس القرية أن النهر خطير جدا ويأمل أن تستثمر دولته في الجسور المعلقة قريبا حتى يسافر السكان بسهولة أكبر .

 

 

لا يوجد تعليقات

ماذا تقول أنت؟

الرجاء, التأكد من الأطلاع على قواعد الكتابة في نورت قبل نشر تعليقك.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.