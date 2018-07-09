شاهد.. عثرا على رسالة غريبة عمرها 23 عاماً في حمام منزلهما!

تفاجأ زوجان من كاليفورنيا بعد العثور على رسالة غريبة داخل حمام منزلهما أثناء صيانته.

وقال الزوجان أليكس وجيسيكا موني إن المقاول الذي يعمل على إعادة ترميم الحمام في المنزل في سان خوسيه، عثر على رسالة من المالكين السابقين مع صورتهما وصورة لأرانبهما الأليفة. واللافت أن هذه الرسالة تعود لعام 1995.



وقد تضمنت هذه الرسالة توضيحاً من المالكين السابقين يفيد بأنهما رمما الحمام خلال صيف عام 1995، وأنه في حال تمّ العثور على هذه الرسالة فهذا يعني أن المالكين الجديدين يقومان بإعادة ترميم الحمام. بالإضافة الى ذلك فقد تساءل الزوجان أيضاً عن الخطأ الذي ارتكباه في تصميمها للحمام والذي أدى الى إعادة الترميم من قبل المالكين الجديدن.

إشارة الى أن الزوجين موني يحاولان العثور على المالكين السابقين والعثور عليهما لإخبارهما بأنهما عثرا على الرسالة.