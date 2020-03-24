شاهد .. عروس تحمل ” رشاشة ” على ظهرها وتعقم المعازيم خوفا من فيروس كورونا

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق واقعة مثيرة للجدل قامت بها عروس مصرية في حفل زفافها في أحد المناطق الشعبية .

حيث ظهرت العروس في مقطع الفيديو وهي تحمل ” رشاشة ” على ظهرها والتي تستخدم في رش المبيدات الزراعية وتقوم بالرش على المعازيم في الحفل أثناء رقصها والتفافهم حولها من أجل تعقيمهم في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد .

كما ظهرت أيضا وهي ترتدي ” جوانتي ” في يديها وكمامة طبية على وجهها .

وأثار مقطع الفيديو جدل وضجة بين رواد السوشيال ميديا الذين انقسمت تعليقاتهم بين مؤيد لتصرف العروس وبين منتقدا وساخرا له .

فجاءت بعض التعليقات مثل : ” ما حد مودينا في داهية غير الجهل والتخلف ” و ” مش عارف أضحك ولا أشكر العروسة اللي بتعقم الفرح ” .