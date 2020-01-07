شاهد.. ما هو الامر الغريب جدا الذي لاحظه عمرو اديب في جنازة قاسم سليماني؟

قال الاعلامي المصري عمرو اديب انه لاحظ امر غريبا جدا في جنازة الجنرال قاسم سليماني، قائد فيلق القدس، والتي اقيمت امس.

وعلق عمرو أديب، خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر فضائية “إم بي سي مصر”، مساء الإثنين، على بكاء خامئني مرشد إيران بشدة وهو ينعى قاسم سليماني باللغة العربية، مشيرا إلى أن غالبية من كان يصلي خلف خامنئي كانوا لا يفهمون ما يقول.

وتساءل عمرو أديب، “لماذا كان يدعو خامنئي باللغة العربية؟”، مضيفا: “مكنش حد فاهم إلا إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة حماس، وكان موجودا في الصف الثاني”

واعتبر، أن دعاء وحديث خامنئي باللغة العربية كان رسالة لكل لحلفاء إيران، وبكاءه دليلا على مكانة سليماني لديه، مضيفا: “خامني اضرب بموت سليماني في أعز ما يملك، كأنه واحد من ولاده”، منوها بأن إسماعيل هنية يعتبر قاسم سليماني هو شهيد القدس، متسائلا: “ماذا فعل سليماني من أجل القدس”.