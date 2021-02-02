وجه الاعلامي المصري عمرو اديب نصيحة الى مشاهدي برنامجه “الحكاية” المذاع على قناة “ام بي سي مصر” للوقاية من فيروس “نيباه” الذي اثار حالة من الهلع مؤخرا.

وقال عمرو اديب “ابسط حاجة ارجوكم ناس كثير ما بتغسل الفاكهة خصوصا الموالح” وتابع “خد بالك الخفاش ده غالبيته موالح وقلائل مننا الذين يغسلون البرتقال او اليوستفندي”.

وتابع “جايز بتغسل البرقوق او المش او الفراولة بس ما بتغسل البرتقال فلو سمحتوا لو عايز تتعب نفسك شوية وقلقان حبة ابقى اغسل البرتقال”.

واضاف “في ناس بتقشر البرتقالة بصوابعها من دون سكينة حتى” وتابع “ممكن يكون الخفاش مثلا عمل عليها حاجة فتبقى مشكلة”.