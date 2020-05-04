أجرت الإعلامية الكويتية ” فجر السعيد ” لقاءا عبر تطبيق ” سكايب ” لبرنامج ” غبقة سكوب ” أعربت من خلاله عن غضبها وإستيائها جراء منعها من دخول الكويت بسبب فيروس كورونا .

كما اتهمت فجر السعيد شخصية سياسية بارزة بأنها وراء هذا الموضوع .

فقالت : ” الأول أحب أشكر كذا دولة خليجية عرضت علي على اعتبار إنه الكويت مو راضية تدخلني لأن اللي كان معايا مواطن سعودي والمملكة العربية السعودية سمحت تدخلنا وتقعدون في فندق 5 نجوم معززين مكرمين ” .

وتابعت : ” وأيضا الإخوة في البحرين عرضوا علينا نفس العرض .. بس أنا أقولكم شيء العرضين على رأسي وإنتو أهلي وناسي والبحرين بلدي التاني والسعودية تاج على راسنا لكن أنا مواطنة كويتية ومن حقي أدخل بلدي ” .

وأضافت فجر السعيد : ” أنا الآن في بيتي في مصر وأتعامل معاها كوطني فأنا لا أتعامل مع مصر على كبلد سياحي .. لكن أنا مصرة على أن آخذ حقي من بلدي كما كفله لي الدستور سواء أنا أو المرافقين وخصوصا أن اللي كان معايا من مواليد الكويت وما شاف بلده من قبل ” .

وأشارت السعيد إلى أنها لن تكلف دولتها أي شيء إذ أنها كانت ستحجز طارئة خاصة للعودة مشيرة إلى أنها ستنتزع حق عودتها إلى بلدها غصبا أو رضا .

وأكدت على أن المناصب لا تدوم وإنها في المجال الإعلامي منذ 30 عاما وذلك يشهد لها .. وألمحت في حديثها إلى أن أحد المسئولين الكبار والذي يشغل منصب وزير وراء قرار منع دخولها الكويت .