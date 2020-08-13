انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي في لبنان مقطع فيديو لفتاة لبنانية منهارة في البكاء تكشف من خلاله عن تعرضها للتحرش من جانب عناصر تابعة لحزب الله .

فقالت في مقطع الفيديو : ” واقفين عم بيسكروا الدنيا ورا وممنوع حدا يقطع .. عم يقلي ما تروحي علي رجليكي أحسن ما يصير لك شي .. وقف بيهددني بسلاحه تابعين الحزب والحركة ” .

وأشارت الفتاة إلى إنها تعرضت للتحرش اللفظي من قبل أحد العناصر الذين منعوها من عبور الطريق .

وأثار مقطع الفيديو موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين وجهوا انتقادات وهجوم شديد على حزب الله بسبب ما قامت به تلك العناصر بحق الفتاة معتبرين بأنهم تجاوزوا كل حدود الأخلاق في التعامل مع اللبنانيين .