انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي في لبنان مقطع فيديو لفتاة لبنانية منهارة في البكاء تكشف من خلاله عن تعرضها للتحرش من جانب عناصر تابعة لحزب الله .
فقالت في مقطع الفيديو : ” واقفين عم بيسكروا الدنيا ورا وممنوع حدا يقطع .. عم يقلي ما تروحي علي رجليكي أحسن ما يصير لك شي .. وقف بيهددني بسلاحه تابعين الحزب والحركة ” .
وأشارت الفتاة إلى إنها تعرضت للتحرش اللفظي من قبل أحد العناصر الذين منعوها من عبور الطريق .
وأثار مقطع الفيديو موجة من الغضب بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي الذين وجهوا انتقادات وهجوم شديد على حزب الله بسبب ما قامت به تلك العناصر بحق الفتاة معتبرين بأنهم تجاوزوا كل حدود الأخلاق في التعامل مع اللبنانيين .
هههههههههههههههه تلاقيها مقهورة انهم ما حركوا ساكنا رغم انا عاملة زاوية تزحلوقية تهبل ههههههههههههههههههه مالهم حق بصراحة ههههههههههههههههه البنت جاية من اخر الدنيا ، وشبابنا الشيعة كل الي يطلع منهم كلمة جافة ههههههههههههه هذا لا يجوز ههههههههههههههههه الف مرة قلت للأحزاب الشيعية وقوات المقاومة في كل مكان ، ارسلوا شبابكم اعطيهم دروس مع الحلوات الي محتاجات ان يتزحلقوا هههههههههههههه او يتنمروا هههههههههههههههه مثل الزميلة في الصفحة الثانية هههههههههههههههههه يعني لا يجوز تجي حلوة في نص الليل ومحتاجة شوية تزحلوق او تتوحم على شوية تنمر هههههههههههههههههه وشباب الشيعة يقفون عاجزين عن تلبية احتياجاتها ههههههههههههههههه شنو تقول علينا المذاهب الارضاعية الأخرى ؟؟!! ههههههههههههههه اندد واستنكر بشدة ههههههههههههههه إذا احد يعرف رقم الدوش تبع هذه الي تعيط يعطيني إياه ، حتى أطيب خاطرها بكلمتين هههههههههههههههه فلا يجوز ترك الصبايا دون تلبية حاجاتهم التزحلوقية هههههههههههههههه
معتبرين بأنهم تجاوزوا كل حدود الأخلاق في التعامل مع اللبنانيين .
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و هل يملك أُناس بسبون عرض رسولهم و باعوا بُلدانهم بلطميات و عقود مُتعة إيرانية أي أخلاق و يتساوى معهم في ذلك شيعة العراق الموالين لإيران و الذين وصل بهم الحال و الذل لأن يقبّلوا أقدام شيعة إيران ليدخلوا الجنة …. هزلت !
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تعتمد هههههههههههههههه
على الشيعي الذي يتعامل مع حالات الصبايا المحتاجات لتنمر انشكاحي هههههههههههههه او تزحلوقي هههههههههههههههههه صدقوا جميع الحلوات والمرضعات الي كانوا يكرهون التشيع هههههههههههههههههه اصبحن ملايات ويلطمون في عاشوراء ههههههههههههههه او في القليل اكثر تفهما للفكر الشيعي ، واحدة تقول لي : قبل ما اعرفك لا أطيق اسمع باسم الشيعة هههههههههههههه الان أتمنى لو اننا أولاد عم وعايشين في نفس البيت وغرفة النوم ههههههههههههههه ووحدة ثانية ههههههههههههه ما تقدر تنام الا وتاخذ مني شوية تنمر سكر زيادة هههههههههههههه وتحط تعليقاتي تحت المخدة ههههههههههههههههه املا في أحلام وردية هههههههههههههههههه وردية وبس هههههههههههههه على الشباب الشيعة في فقه التعامل مع الحلوات الرضاعيات ان يقتدوا بي هههههههههههههههه ولا فخر
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