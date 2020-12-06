قام عدد من الشبان الفلسطيينين من بلدة كفر قاسم بالداخل الفلسطيني بتنفيذ مقلب بعدد من الاسرائيليين في قلب العاصمة تل ابيب.

وفي التفاصيل، فقد انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لعدد من من الشبان بملابس خليجية وهم يتجولون في تل أبيب ويتلقطون الصور مع الإسرائيليين على أنهم إماراتيين من دبي.

وأظهر الفيديو أن الإسرائيليين التفوا حول الشبان حتى يلتقطوا بعض الصور معهم، فيما كشف أحدهم أنهم ليسوا من دبي قائلا “الكل مفكر هان إنه إحنا من دبي، وبيجوا يتصوروا معنا، خليها على الله”.

شباب فلسطينيين من كفر قاسم لبسوا خليجي و راحوا لتل ابيب والاسرائيليين يصورون معهم مصدقين انهم خليجيين جايين سياحة pic.twitter.com/nfVVu4EaEc — علي الوذين (@alwoozain) December 5, 2020

ولاحظ مغردون أن الشبان الذين زعموا أنهم من دبي لا تظهر على هيئتهم أنهم من الخليج؛ فضلًا عن طريقة ارتدائهم الشماغ والعقال بطريقة خاطئة، وهو ما يجهله الإسرائيليين.