شاهد فيديو صادم.. لحظة إطلاق النار على راقصة في حفل زفاف بالهند

نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، مقطع فيديو صادم يرصد لحظة قيام مخمور بإطلاق النار على راقصة في إحدى حفلات الزفاف بولاية أوتار براديش الهندية.



وبحسب ما أوردته الصحيفة فإن المخمور قتل الراقصة التى تُدعى ” هينا” لتوقفها عن الرقص بين أُغنيتين، حيث ثارت حالة من الفوضى في الحفل وصعد أحد المتواجدين خشبة المسرح لتهديدها.

وقع الحادث بولاية “أوتار براديش ” حيث كانت “هينا” صاحبة الـ ٢٢ عامًا ترقص على المسرح بصحبة راقصة أخرى تُدعى “ناينا” في حفل زفاف أحد زعماء الولاية ، عندما أطلق أحد المدعوين النيران عليها.

نُقلت الراقصة إلى المستشفى في حالة حرجة حيث أصيبت بجروح في فكها ، لكن تقارير الأطباء أكدت استقرار حالتها، كما ألقت الشرطة القبض على الشخص الذي أطلق عليها النار.

يُذكر أن عمليات إطلاق النار المتعمدة شائعة نسبيًا في حفلات الزفاف في الهند ، حيث غالبًا ما يُحضر الضيوف البنادق لإطلاق النار في الاحتفال.