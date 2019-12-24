تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع فيديو جديد للاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري برفقة ابنته مكة.
وخلال الفيديو الذي نشره “صلاح ” عبر إنستجرام ، كان النجم الدولي يقوم بتدريب ابنته على بعض التمارين الرياضية بالتزامن مع أجازته التي منحتها إدارة ليفربول للاعبين بمناسبة أعياد الكريسماس .
وبدا صلاح منسجماً مع ” مكة ” التي ارتدت بيجامة خاصة بأعياد الكريسماس ، وتبادل الإثنان الضحك والتمرينات في مشاهد ودية وعفوية كشفت عن جانب شخصي من حياة النجم الدولي .
شاهد فيديو عفوي.. محمد صلاح يشعل مواقع التواصل الإجتماعي مع ابنته مكة
تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع فيديو جديد للاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري برفقة ابنته مكة.