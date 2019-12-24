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شاهد فيديو عفوي.. محمد صلاح يشعل مواقع التواصل الإجتماعي مع ابنته مكة

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محمد صلاح

محمد صلاح

تفاعل رواد مواقع التواصل الإجتماعي مع فيديو جديد للاعب الدولي محمد صلاح نجم ليفربول والمنتخب المصري برفقة ابنته مكة.

وخلال الفيديو الذي نشره “صلاح ” عبر إنستجرام ، كان النجم الدولي يقوم بتدريب ابنته على بعض التمارين الرياضية بالتزامن مع أجازته التي منحتها إدارة ليفربول للاعبين بمناسبة أعياد الكريسماس .
وبدا صلاح منسجماً مع ” مكة ” التي ارتدت بيجامة خاصة بأعياد الكريسماس ، وتبادل الإثنان الضحك والتمرينات في مشاهد ودية وعفوية كشفت عن جانب شخصي من حياة النجم الدولي .

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