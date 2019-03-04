شاهد في كولومبيا.. ظهور كائن أبيض غريب ذو سرعة عالية داخل قصر قبل هدمه بثوان

وثق شهود عيان ظهور كائن أبيض غريب ذو سرعة عالية داخل مبنى قبل هدمه بثواني في كولومبيا.

ويشار إلى أن الحادث وقع في مدينة ميديلين الكولومبية في 22 فبراير/شباط الماضي، حيث كان أحد السكان يراقب هدم السلطات قصر الذي كان يملكه في السابق بابلو إسكوبار (مؤسس وقائد منظمة كارتل ميديلين الإجرامية).



وقبل لحظات من هدم المبنى، ظهر كائن أبيض غريب، يشبه إلى حد ما البشر، ولكنه كان يتحرك بسرعة عالية، وعلى ما يبدو كان يبحث عن مخرج، ولكن المبنى انهار وهو بداخله.

ووفقا للنشطاء، فإن ما قد شاهدوه هو عبارة عن شبح، واقترح البعض أن هذه روح تاجر المخدرات المعروف بابلو إسكوبار. ولكن البعض شكك في ذلك، واعتبروا أن ما شاهدوه هو عبارة عن غبار متطاير داخل المبنى ليس إلا.