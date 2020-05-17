نشر المتحدث الرسمي بإسم الجيش الإسرائيلي ” أفيخاي أدرعي ” تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع ” تويتر ” هنأ فيها الفنان المصري ” عادل إمام ” بعيد ميلاده ال 80 .

وتضمنت تغريدته مقطع فيديو للفنان عادل إمام في لقاء له ببرنامج ” واحد من الناس ” مع الإعلامي عمرو الليثي يتحدث فيه عن إسرائيل .

فقال : ” محدش هيقدر يعمل حاجة لإسرائيل وأنا بعلنها .. إسرائيل طلعت منظمة جدا وبتشتغل جدا وناس عارفة هي بتعمل إيه بالضبط وإسرائيل لما بتقول أنا هعمل كذا بتعمل ” .

وكتب أفيخاي أدرعي في تعليقه على مقطع الفيديو : ” أتقدم بأحر التهاني للفنان عادل إمام بمناسبة عيد ميلاده .. هذا الاسم اللامع في إسرائيل وكافة دول الشرق الأوسط ” .

وتابع : ” حيث يشاهده الكثير من الإسرائيليين ويضحكون على فكاهته التي لا مثيل لها حتى وإن تحدث ضدنا .. إحنا مستمرين بمشاهدة أجمل أعمالك مثل ما أنا عم بشاهد مسلسلك الرائع فلانتينو ” .