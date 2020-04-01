شاهد .. لبناني مصاب بفيروس كورونا في فرنسا : ” الناس بتموت مثل الكلاب “

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لشاب لبناني يدعى ” حسين فارس ” مقيم في فرنسا والذي كشف من خلاله عن إصابته بفيروس كورونا المستجد .

وظهر الشاب اللبناني في مقطع الفيديو من داخل إحدي المستشفيات في فرنسا ويتحدث بصعوبة بسبب عدم قدرته على التنفس بشكل سليم : ” وقال يا جماعة أنا مصاب بفيروس الكورونا في فرنسا .. فرنسا بلد العظمة وبلد التكنولوجيا العالم عم بتموت مثل الكلاب في المستشفيات ” .

وتابع : ” الموضوع مش مزح .. أنا حرارتي هلا 39 ونص وطلبت الممرضات من نص ساعة ما إجوا وهلا قالولي بنعتذر .. راح يصير فينا بعد شوي مثل إيطاليا ” .

وانتقد حسين فارس ما يراه في لبنان من استهتار على حد قوله والتجمعات وطالب بضرورة البقاء في المنزل قائلا : ” ما حدا بيقدر يتحمل هذا الوجع الموضوع مش مزحة اقعدوا ببيوتكم ” .