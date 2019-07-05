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شاهد.. لحظة انتحار رجل أعمال برازيلي أثناء مؤتمر صحفي مباشرة على الهواء

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Empresário Sadi Gitz se mata durante evento com governador de Sergipe e ministro de Minas e Energia

أقدم رجل أعمال برازيلي على الانتحار على الهواء مباشرة، أثناء نقل وقائع مؤتمر من أحد فنادق مدينة أركاجو عاصمة ولاية سيرجيبي، شارك فيه حاكم الولاية بيليفالدو تشاغاس. وذكرت قناة “غلوبو Globo” البرازيلية، أن رجل الأعمال ويدعى “سادي دجيتيتس” كان يجلس في الصف الثاني داخل القاعة محل انعقاد الندوة.

وأشارت القناة في خبرها، أن ضيوفا مهمين جلسوا في صدارة القاعة، وكان بينهم المحافظ ووزير الطاقة بينت البوكيركي. وتنقل القناة أنه “وعقب افتتاح الندوة مباشرة من قبل المحافظ أقدم دجيتيتس على الانتحار، ما أثار حالة ذعر داخل القاعة”.

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