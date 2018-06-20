شاهد.. لقطات لمشجعي المنتخب الياباني ينظفون المدرجات من النفايات

لاقى تصرف مشجعي منتخب #اليابان أصداء إيجابية، خلال مباراة منتخبهم الثلاثاء ضد كولومبيا.

فبعد أن عمد أحد المشجعين إلى نشر لقطات لمشجعي المنتخب الياباني ينظفون المدرجات من النفايات التي قد تكون سقطت منهم على غفلة، إثر انتهاء المباراة، انتشر مقطع الفيديو بشكل واسع على مواقع التواصل، حيث أشاد المغردون بهذا التصرف اللائق والمحترم.

وقد حافظ اليابانيون على هذا التقليد في معظم مناسباتهم الرياضية، ما جعل العديد من مشجعي الدول الأخرى يدعون إلى أن تحذو البقية حذوهم.

يذكر أن منتخب اليابان استهل مشواره في مونديال روسيا 2018 بالفوز على نظيره الكولومبي 2 -1 يوم الثلاثاء على استاد موردافيا أرينا في الجولة الأولى من مباريات المجموعة الثامنة.

وتقدم المنتخب الياباني بهدف بعد مرور أربع دقائق فقط من بداية المباراة من ضربة جزاء نفذها شينجي كاغاوا بنجاح. وتزامنت ضربة الجزاء مع طرد كارلوس سانشيز، لاعب منتخب كولومبيا ليكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.