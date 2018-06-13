شاهد.. ماذا حلّ بحاجبيْ رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو !

أثار رئيس وزراء كندا جاستن ترودو جدلًا كبيرًا وسخرية بين رواد الإنترنت، بعد انتشار فيديو غريب له ومحرج بعض الشيء، يثير التساؤلات بشأن ما إذا كان حاجباه مزيفين.

وكان جاستن، 47 عامًا، يحضر مؤتمرًا صحفيًا يتعلق بقمة الجي 7 مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في كيبيك بكندا.

وبحسب صحيفة ديلي ستار البريطانية، انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لرئيس الوزراء الكندي وهو يجيب عن أسئلة متنوعة من دونالد ترامب عن التجارة وغيره من الأمور، ولكن ما أثار انتباه رواد الإنترنت لم يكن حديث جاستن ترودو المهم، بل حاجبيه!

ففي الفيديو، يبدو أن حاجب جاستن الأيسر يتحرك وكأنه يسقط ببطء على وجهه.

أثار المقطع التساؤلات والذهول، حيث اعتقد الكثيرون أن حاجبيه لم يكونا حقيقيين، وأنه كان يرتدي أخرى لاصقة، وعلّق أحد الأشخاص ساخرًا: “يبدو أن جاستن كان غاضبًا وخائفًا أثناء اجتماعه مع ترامب فتعرق كثيرًا، ما أذاب لاصق الحواجب”.

كما علّق آخر: “لم أسمع من قبل عن الحواجب اللاصقة، أعتقد أنه حلق حاجبيه لسبب ما وأراد اللجوء لبديل حتى ينموان مرة أخرى”.

وعلى الرغم من كثرة التساؤلات التي دارت حول حاجبي جاستن ترودو، إلا أن الكثيرين يعتقدون أن ما حدث نتج عن ضعف الإضاءة، أو أن زاوية الكاميرا لم تكن مناسبة.