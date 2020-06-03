تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق مشهدا غريبا قام به بعض المتظاهرين البيض تجاه المتظاهرين السود على خلفية التظاهرات والاحتجاجات على مقتل ” جورج فلويد ” وهو مواطن أمريكي من أصول إفريقية على يد أحد أفراد الشرطة الأمريكية .

ويظهر في مقطع الفيديو قيام المتظاهرين الأمريكيين البيض بتقبيل أقدام عدد من المتظاهرين السود .

وهو الأمر الذي أثار الجدل على مواقع التواصل الإجتماعي حيث انقسمت تعليقات المتابعين بين مؤيد للفكرة على أن أصحاب البشرة السوداء لا يختلفون عن البيض في الحقوق بأمريكا .. وبين معارض لها معتبرين إياها إذلالا .

وعلى صعيد آخر أعرب ” تيرانس فلويد ” شقيق جورج فلويد عن غضبه تجاه ما يقوم به بعض المحتجين ضد الشرطة في أمريكا من تخريب داعيا للتظاهر السلمي وقال : ” التخريب لن يعيد لي أخي ” .