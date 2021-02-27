تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للدكتور هاني الغامدي، المحلل النفسي والمتخصص في الدراسات والقضايا الأسرية والمجتمعية، وهو ينتقد المرأة التي لا تستحم يوميا بحجة الحفاظ على شعرها.

ويظهر هاني الغامدي، في مقطع الفيديو، غاضبا وهو يقول “مصيبة كبيرة لما تكون المرأة هي اللي معفنة والله عشرات ومئات الاتصالات تجيني يا دكتور زوجتي ما تستحم وزوجتي تستحم مرة واحدة في الاسبوع وتقول علشان شعري لا يخرب”.

الدكتور "هاني الغامدي" يظهر غاضبًا:



"مصيبة إذا المرأة معفنة؛ مئات الأزواج يشتكون لي من عدم نظافة زوجاتهم!" pic.twitter.com/GcG3sShbHC — WHR (@whrumor) February 27, 2021

وتابع “عشان شعري لا يخرب والفطريات اللي طلعت في دماغك وش وضعها وريحة فروة راسك اللي صايرة كأنك سنجاب معفن شو وضعها”.

واضاف “كيف تبغيه يقرب منك ولو كنت ما تمارسي معاه وما في جنس بينكم ومتنيلين على عينكم وقرفانين من بعض وعايشين زي الاخ والاخت يا بنتي نفسك قرف ايه ده والفطريات في دماغك”.

ورد غاضبا عن اللواتي يستشهدن باالعلم قائلا “بلا علميا بلا صحيا بلا كلام فاضي ده قرف الله يقرفكم”.