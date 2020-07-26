تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في إيران يوثق اعتداء مسئول بالاستخبارات الإيرانية على عدد من الفتيات في مدينة كرمانشاه .

ويظهر في مقطع الفيديو المسئول الإيراني وهو يعتدي على الفتيات بتوجيه السباب لهن والبصق عليهن بسبب عدم التزامهن بالحجاب .

وظهرت أيضا زوجة هذا الشخص التي طلبت من الفتيات الاعتذار منه حتى لا يتم تصعيد الأمر بينما رفضت الفتيات الاعتذار وسط احتجاجهن وصراخهن على أسلوب تعامل المسئول معهن مرددين ” هذا ليس من شأنك ولا يجب عليك القيام بهذا ” .

ثم حضرت سيارة شرطة في محل الواقعة وبدأ المسئول بإبلاغ الشرطي بالموقف وتحريضه على اعتقال الفتيات بينما أكدت الفتيات للشرطي أن المسئول هو من اعتدى عليهن وبصق على وجوههن .

وأثار مقطع الفيديو الكثير من الجدل واستياء المتابعين الذين نددوا بممارسات القمع من قبل سلطات النظام وخاصة ضد الفتيات والنساء .