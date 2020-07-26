تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي في إيران يوثق اعتداء مسئول بالاستخبارات الإيرانية على عدد من الفتيات في مدينة كرمانشاه .
ويظهر في مقطع الفيديو المسئول الإيراني وهو يعتدي على الفتيات بتوجيه السباب لهن والبصق عليهن بسبب عدم التزامهن بالحجاب .
وظهرت أيضا زوجة هذا الشخص التي طلبت من الفتيات الاعتذار منه حتى لا يتم تصعيد الأمر بينما رفضت الفتيات الاعتذار وسط احتجاجهن وصراخهن على أسلوب تعامل المسئول معهن مرددين ” هذا ليس من شأنك ولا يجب عليك القيام بهذا ” .
ثم حضرت سيارة شرطة في محل الواقعة وبدأ المسئول بإبلاغ الشرطي بالموقف وتحريضه على اعتقال الفتيات بينما أكدت الفتيات للشرطي أن المسئول هو من اعتدى عليهن وبصق على وجوههن .
وأثار مقطع الفيديو الكثير من الجدل واستياء المتابعين الذين نددوا بممارسات القمع من قبل سلطات النظام وخاصة ضد الفتيات والنساء .
السلطة المطلقة مفسدة مطلقة
يبصقون عليهن من أجل سترهن بالحجاب ثم يتمتعون بهن …. قمة التناقض!
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ايرانيين عندهم حمية للدين هههههههههههههههههه من يشوفون وحدة متشلحة يضايقوها ههههههههههههههه ياسلام على الشعب العربي الشهم هههههههههههههههه لو هند القحطاني تطلع دعاية تبع حمالات الصدر ههههههههههههههه وتشاور على نهديها هههههههههههههههه ومع ذلك تهز هز إيماني مبارك على وحدة ونص ههههههههههههههه لا يبقى مسؤول او مواطن او عالم دين سعوعي وهابي عبيط واهبل هههههههههههههههه الا ويقعد يبصبص ويهز معاها ويطلب من نساء اهله تعلم ارضاع الكبير منها ومن بقية المتزحلقات من ميريام كلينك الى رانيا بطانة هههههههههههههههههه الشيعة متخلفين في هذا الشيء بنات في شارع طهران لابسات شوية ضيق والحجاب تبعهم مرفوع شوية هههههههههههههه وجاي إيراني في المخابرات عامل لهم مشكلة هو وزوجته ههههههههههههههههه تسقط الحكومة المجوسية الإيرانية الكافرة الفاسقة تبع الالتزام بفرض الحجاب ههههههههههههههه وعاشت الحكومة الوعابية السعوعية المؤمنة التقية النقية تبع ديسكوات الحلال والهز الايماني المبارك و يشلح لكم هند القحطاني اكثر واكثر ويزحلق لكم كل المنشكحات هههههههههههههههههه يا بعد عيني هههههههههههههههه وهل هناك اكثر تشلح وتزحلوق من نوكاحيات الامة العربية ههههههههههههههههه فشر ، فشعارهن من ايام هند بنت عتبة ام معاوية تبع مقولة لا تزني الحرة انما تغير جو ههههههههههههههه ان تقبلوا نتشلح ونعانق ونعمل ليكم حاجات عجيبة غريبة هههههههههههههههه وان تدبروا نفارق ههههههههههههه وركبنا الحصان واتفسحنا سوا ههههههههههههههه متى الشيعة يتعلمون كل هذا الشي ؟ عملوا لينا حرمان واكتئاب شامل بالجادور والعباية ( النقاب تبعهم) بينما كل العالم صار يشلح ههههههههههههههه اروح اشوف المعلم الحسيني لا يكون تحجب هو كمان هههههههههههههههههه تبقى مصيبة هههههههههههههه
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