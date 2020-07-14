بثت محطة ” كينج5 ” التابعة لشبكة ” إن بي سي ” مقطع فيديو لرجلا يستقل طائرة أمريكية يصرخ في الركاب ويهدد بقتلهم قائلا : ” سأقتل كل شخص على هذه الطائرة ما لم تقبلوا أن يسوع كان رجلا أسود ” .

الأمر الذي أدى إلى هبوط الطائرة إضطراريا في سياتل بعد إقلاعها منها ب 20 دقيقة متجهة إلى شيكاغو بسبب تهديدات هذا الرجل .

وتمكن طاقم الطائرة والعديد من الركاب الذي كان من بينهم ضابط شرطة من السيطرة على المتهم الذي لم يتم الكشف عن هويته .

وعند الهبوط ألقت الشرطة القبض على الرجل وتم نقله إلى سجن مقاطعة كينغ حيث تم التحقيق معه .

وقال متحدث بإسم خطوط ألاسكا الجوية أن الجاني الذي احتجز فيما بعد للاشتباه في سلوكه الهجومي أصبح عدوانيا للغاية .