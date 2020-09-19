تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو يوثق خلاف وقع بين شاب وفتاة داخل مجمع تجاري شمال الرياض بالمملكة العربية السعودية .
ويظهر في مقطع الفيديو تطور الخلاف الذي وصل إلى مشاجرة واشتباك بالأيدي حيث تقوم الفتاة بالهجوم على الشاب موجهة له السب والشتائم ليقوم الأخير بدفعها بيده بشكل عنيف .
ثم تدخل الأمن لفض الاشتباك وإبعاد الشاب قائلين له : ” تمد يدّك على حرمة ” وتمكنوا من تهدئة الموقف .
وكشف المتابعون على مواقع التواصل الإجتماعي أن سبب الواقعة هو تحرش هذا الشاب بوالدة الفتاة مما جعلها تقوم بذلك للدفاع عنها .