شاهد .. مشرفة بدار للأيتام تتعدى على فتاة بالضرب بطريقة وحشية

تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي خلال الساعات القليلة الماضية مقطع فيديو يوثق اعتداء مشرفة داخل دار أيتام تدعى ” نهر الحياة ” بمدينة العاشر من رمضان بالقاهرة على إحدى الفتيات الموجودين بالدار .

حيث ظهرت المشرفة في مقطع الفيديو وهى تتعدى بالضرب المبرح بالعصا على الفتاة في ظل محاةلات الفتيات الموجودين الدفاع عن صديقتهم وإبعاد المشرفة عنها التي كانت تصر على الاعتداء عليها بطريقة وحشية وتقول : ” طيب استني عليا هوريكي ” .

وأثار مقطع الفيديو غضب المتابعين في مصر وتعالت الدعوات لإلقاء القبض على هذه السيدة .. وقررت ” نيفين القباج ” وزيرة التضامن الاجتماعي الموافقة على إقالة مجلس إدارة جمعية نهر الحياة لرعاية الأيتام وتعيين مجلس جديد لإدارة الجمعية والإشراف على أنشطتها .

كما تحرر محضر ضبط وإحضار للسيدة التي قامت بالاعتداء ويتم التحقيق معها في سراي النيابة .. واستدعاء الفتاة للاستماع إلى أقوالها .