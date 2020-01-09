شاهد.. مشهور سعودي: ما الذي سيحدث لو وضعت قطة في مايكرويف؟ هل سيتغير لونها؟ أم ستكبر؟

أثار نجم مواقع التواصل الاجتماعي السعودي “دايلر” الجدل بعد نشره مقطعاً لمتابعيه، متسائلاً ما الذي سيحدث لو وضعت قطة في مايكرويف؟ هل سيتغير لونها؟ أم ستكبر؟

ولم يكتفِ بذلك بل حاول وضع قطته الجديدة داخل الثلاجة، وخلال الفيديو أبدى دايلر سخريته من المواقف التي حاول من خلالها حبس أنفاس المتابعين.

في المقابل، أكد متابعون أن المشهد يحرض الأطفال على التنمر واضطهاد الحيوانات ولا سيما أن دايلر أدخل القطة في “المايكروويف”.

يذكر أن دايلر هو مغنٍ سعودي يتابعه على إنستغرام أكثر من مليوني متابع، ارتفعت شهرته بعد انتشار أغانيه وتحديداً “صامولي” التي حصلت على 32 مليون متابع، ولم تقتصر على العالم الافتراضي بل امتدت إلى شهرة خليجية وعالمية أوسع.