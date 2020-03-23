شاهد .. مصابي كورونا مستلقون على الأرض بممرات المستشفيات في أسبانيا

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو مسربة من إحدى المستشفيات في أسبانيا يظهر فيها عدد من المرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد مستلقون على الأرض في الأروقة .

وذلك لعدم وجود أسرة كافية تستوعبهم مع تزايد أعداد المصابين بالفيروس بشكل كبير .. وأشار رواد السوشيال ميديا إلى أن النظام الصحي قد انهار في دول أوروبا .