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شاهد .. مصابي كورونا مستلقون على الأرض بممرات المستشفيات في أسبانيا

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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقاطع فيديو مسربة من إحدى المستشفيات في أسبانيا يظهر فيها عدد من المرضى المصابون بفيروس كورونا المستجد مستلقون على الأرض في الأروقة .

وذلك لعدم وجود أسرة كافية تستوعبهم مع تزايد أعداد المصابين بالفيروس بشكل كبير .. وأشار رواد السوشيال ميديا إلى أن النظام الصحي قد انهار في دول أوروبا .

يذكر أن وزارة الصحة الإسبانية كانت قد أعلنت يوم أمس الأحد عن تسجيل 394 حالة وفاة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد لتصل الحصيلة الإجمالية لضحايا الفيروس إلى 1720 حالة وفاة .

فيما ارتفع عدد الحالات المسجلة للإصابة بفيروس كورونا إلى28572 حالة .

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