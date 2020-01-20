شاهد.. “ملتحي” يثير الجدل بمداعبته أجنبية بـ”هاي فايف” في سباق الهجن وانتقادات لاذعة!

أثار مواطن “ملتحي” حالة من الجدل على مواقع التواصل، بعد انتشار مقطع فيديو وهو يمازح سيدة أجنبية في سباق الهجن.



وأظهر المقطع سيدة أجنبية تدعى “نيكول” وهي تطلق بداية سباق الهجن عن طريق الضغط على أحد أزرار الانطلاق، ثم يمازحها مواطن بدا أنه من المنظمين بعدما ضربا على يد بعضهما. وسادت حالة من الجدل على موقع التواصل الاجتماعي تويتر ، بعد نشر المقطع الذي ظهرت فيه ممازحة “المطوع” مع سيدة أجنبية، حيث استقبلها البعض بالانتقادات اللاذعة بينما رآها آخرون موقفاً عفوياً.