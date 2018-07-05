شاهد منزل أسطورة الملاكمة العالمية محمد علي كلاي المذهل.. وما سر الرقم 37؟

عرض ورثة أسطورة الملاكمة العالمية محمد علي كلاي عقارًا امتلكه الأخير في ولاية “ميشيغان” للبيع، مما أثار اهتمام معجبي الملاكم الشهير.

ويقع المنزل على مساحة 79 فدانًا بموقع محاط بالأشجار الجذابة، فيما يقدر ثمنه بقيمة 2.895 مليون و37 دولارًا، وهو رقم يحمل رمزية مثيرة.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإنه تم إضافة 37 دولارًا إلى المبلغ تخليدًا لعدد المرات التي فاز فيها كلاي بالضربات القاضية على حلبات الملاكمة.

ويحتوي العقار على مقرين للإقامة وحلبة للملاكمة وملعب لكرة السلة فضلاً عن غرفتين أخريين للبخار والتدليك. ومن المرجح أن تكون سمعة صاحبه أحد عوامل الإقبال عليه بشكل كبير بعد عرض الإعلان.

وعاش كلاي في واحد من البيتين اللذين اشترتهما عائلته سنة 1975، أي قبل 10 سنوات من اكتشاف إصابته بالشلل الرعاش، فيما اكتمل تشييد البيت الكبير عام 1990، وقضى فيه كلاي فترة من حياته بعيدًا عن ضوضاء الشهرة.