شاهد : مواطن سعودي يبلغ طوارئ الصحة البريطانية عن الإصابة بكورونا ..والرد مفاجأة

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمواطن سعودي مقيم في بريطانيا وهو يوثق اتصالا منه إلى الرقم الخاص بطوارئ الصحة البريطانية للإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا .
حيث ظهر المواطن السعودي وهو يقوم بخطوات الإتصال برقم الطوارئ ولكن جاءت المفاجأة جاءت في الرد الآلي عليه .
حيث جاء في الرسالة المسجلة : ” إذا كان اتصالكم بشأن فيروس كورونا فلا داعي لإخبارنا .. إنكم ستبقون في منازلكم إذا كانت أغراضكم خفيفة ويمكنكم التعايش معها ” .
سعودي في بريطانيا يجرب التواصل مع طوارئ الصحة البريطانية بشأن #كورونا فيخبره الرد الآلي "بأنه يجب عليه فقط البقاء في المنزل"، الحمدلله على نعمة #السعودية العظيمة 🇸🇦 #ترجمة_لبيب pic.twitter.com/KvohksCkTk
— لبيب Labeeb (@LabeebHub) March 16, 2020