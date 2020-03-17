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شاهد : مواطن سعودي يبلغ طوارئ الصحة البريطانية عن الإصابة بكورونا ..والرد مفاجأة

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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو لمواطن سعودي مقيم في بريطانيا وهو يوثق اتصالا منه إلى الرقم الخاص بطوارئ الصحة البريطانية للإبلاغ عن الإصابة بفيروس كورونا .

حيث ظهر المواطن السعودي وهو يقوم بخطوات الإتصال برقم الطوارئ ولكن جاءت المفاجأة جاءت في الرد الآلي عليه .

حيث جاء في الرسالة المسجلة : ” إذا كان اتصالكم بشأن فيروس كورونا فلا داعي لإخبارنا .. إنكم ستبقون في منازلكم إذا كانت أغراضكم خفيفة ويمكنكم التعايش معها ” .

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