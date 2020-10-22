استضاف الاعلامي اللبناني نيشان مواطنه ميشال حايك الذي أطلق من سلسلة من التوقعات عن لبنان والعالم العربي والعالم غير ان المفاجأة كان توقع شخصي لنيشان اصابه بالصدمة.

ففي نهاية الحلقة، قال ميشال حايك: “طلع عندي فكرة خطيرة كثير راكبة براسك لازم تشيلها ولازم تسحبها ولازم تقلعها من راسك وما تخليلها مطرح ويمكن مجيتي اليوم بإشارة معينة تقلك هذا الموضوع انه راسك مخبوط بقلب بعضه وما عم تقدر تشيل هذه الفكرة من راسك بس الفكرة اللي خايف منها حدها كلمة انتحار”.

وتابع ميشال حايك كلامه، بينما بدت علامات الصدمة على وجه نيشان، قائلا: “ما بعرف اذا انت كان شي فرد حاطه حدك او حاولت تعمل شي بحياتك قبل هلق فأنا عم احكيك واللي ردك عن اللي شفته انا هو شخص واحد بأول مرة اللي هو الوالدة”.

واضاف ميشال حايك بشكل واضح قائلا “شيل فكرة ما يسمى انتحار واذا في اي سلاح موجود حدك أو فرد حطه على جنب”.

ولم يكتف ميشال حايك بذلك بل توجه الى نيشان بسؤال قائلا “عندك فرد نيشان” ليجيبه بالتأكيد فأضاف حايك “هذا الفرد كنت حده من فترة من جمعة او جمعتين” فقال نيشان “بعتقد ما بهم المشاهدين يعني بس يبقى توقع”.