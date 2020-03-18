شاهد .. نائب وزير الصحة القطري يهرب من الاستوديو بعد عطس المذيع

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تم تداوله بين المتابعين بشكل كبير يوثق لحظة هروب نائب وزير الصحة القطري من الاستوديو خلال لقاء تليفزيوني كان يجريه على الهواء .

حيث خرج نائب وزير الصحة القطري في مقابلة تليفزيونية على قناة ” الريان ” بهدف طمأنة المواطنين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وسبل الوقاية منه وطمأنتهم أيضا على صحة الأمير ” تميم بن حمد ” حاكم دولة قطر .

وأثناء اللقاء عطس مقدم البرنامج فجأة الأمر الذي دفع المسئول القطري إلي الهروب من الاستوديو خوفا من الإصابة بكورونا فيما طلب المذيع من فريق الإعداد الخروج لفاصل إعلانى لتدراك الموقف .