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شاهد .. نائب وزير الصحة القطري يهرب من الاستوديو بعد عطس المذيع

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انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو تم تداوله بين المتابعين بشكل كبير يوثق لحظة هروب نائب وزير الصحة القطري من الاستوديو خلال لقاء تليفزيوني كان يجريه على الهواء .

حيث خرج نائب وزير الصحة القطري في مقابلة تليفزيونية على قناة ” الريان ” بهدف طمأنة المواطنين بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد وسبل الوقاية منه وطمأنتهم أيضا على صحة الأمير ” تميم بن حمد ” حاكم دولة قطر .

وأثناء اللقاء عطس مقدم البرنامج فجأة الأمر الذي دفع المسئول القطري إلي الهروب من الاستوديو خوفا من الإصابة بكورونا فيما طلب المذيع من فريق الإعداد الخروج لفاصل إعلانى لتدراك الموقف .

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