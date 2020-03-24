شاهد .. نحيب وبكاء نجل ” على خامنئي ” أثناء تشييع والدة زوجته ضحية فيروس كورونا

انتشر على مواقع التواصل الإجتماعي صباح اليوم مقطع فيديو ل ” ميثم خامنئي ” نجل المرشد الإيراني ” علي خامنئي ” أثناء تشييع جثمان ” سيدة عزت خاموشي ” والدة زوجة ميثم التي وافتها المنية عقب إصابتها بفيروس كورونا المستجد .

وظهر ميثم خامنئي في مقطع الفيديو جالسا بجوار جثمانها وسط حالة من البكاء والنحيب والحزن على وفاتها .

وكانت قد أعلنت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية ” إيرنا ” أن سيدة عزت خاموشي وافتها المنية في أحد مستشفيات العاصمة طهران وشيعت جنازتها .

يذكر أن ” كيانوش جهانبور ” المتحدث بإسم وزارة الصحة الإيرانية كان قد صرح للتلفزيون الحكومي يوم أمس الاثنين أن عدد الوفيات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع إلى 1812 بعد وفاة 127 شخصا خلال الـ24 ساعة الماضية .

وأضاف أن إجمالي عدد المصابين في إيران وصل إلى 23049 حالة .. مشيرا إلى أنه خلال الـ24 ساعة الماضية أصيب نحو 1411 إيرانيا بالفيروس في جميع أنحاء إيران التي تعاني من تفشي الفيروس وانتشاره السريع في مختلف مدنها وأقاليمها .