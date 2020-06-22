أثار مقطع فيديو يظهر نوع غريب من الأسماك دهشة وحيرة من شاهده وذلك لأن هذه الاسماك تشبه التوت البري وبدت ملتصقة ببعضها، ولا يبدو ان لديها عيون.

ويظهر الفيديو، المتداول على مواقع التواصل الاجتماعي، شخص وهو يخرج هذه الكائنات البرمائية الغريبة من الماء، وهي تتلوى بين أصابعه.

ويمكن رؤية رؤوسها غريبة الشكل والتي تشبه التوت الأسود، وأفواهها تنفتح وتنغلق بسرعة.

علميا تعرف هذه الاسماك بـ الأوراندا وهو واحد من العديد من الأصناف المعروفة باسم أسماك الزينة المبهرجة أو الذهبية، وأصولها يأتي من بعض أجزاء آسيا واليابان والصين. وتتميز هذه الأسماك بجزء بارز على رأسها يشبه الفقاعات قد يظهر إما كنمو بارز في الجزء العلوي من الرأس أو قد يغلف الوجه بالكامل باستثناء العينين والفم. تتوفر أسماك الأوراندا في مجموعة متنوعة من الألوان، غالبًا البرتقالي والأحمر والأسود والأزرق والبرونزي والأبيض والأسود مع الأبيض.