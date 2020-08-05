تداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو قديم للامين العام لحزب الله، حسن نصرالله، يهدد فيه اسرائيل بانفجار مشابه لما حدث في العاصمة اللبنانية امس الثلاثاء.

ويظهر نصرالله في احد خطاباته السابقة قائلا إن القنبلة النووية، التي يقصدها ستكون بإرسال صواريخ من قبل حزب الله على حاويات الأمونيا في ميناء حيفا داخل إسرائيل، مما سيؤدي إلى انفجار شبيه تماماً بالقنبلة النووية.

وتابع إن هذه الصواريخ التي سوف تسقط على هذه الحاويات في منطقة يسكنها 800 ألف نسمة، سوف تقتل منهم عشرات الآلاف.

وبالفعل فإن هذا السيناريو حدث أمس حرفياً في مرفأ بيروت بانفجار مستودعات الامونيا ما ادى الى انفجار شبيه بالقنابل النويية وتسبب بمقتل واصابة الآلاف في تقييمات أولية للانفجار المروع.