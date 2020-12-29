عبرت نجمة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية هند القحطاني عن أمنيتها بأن تجتمع مع الفنان العراقي ماجد المهندس في عمل فني وان تكون مودل في احد فيديو كليباته.

وقالت هند القحطاني، في فيديو بثثه عبر احد حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وهي تستعرض بعض العطور: “اكيد اكيد المرة الجاية سأقول لكم اني سأكون المودل في فيديوكليب ماجد المهندس”.

وتابعت “وتشوفون كيف التركيبة هذه اذا انجمعنا اشهر امرأة سعودية مع اشهر مطرب عراقي شو منسوي منكسر الدنيا وتشوفون قالت لكم هند”.

وقد تفاعل عدد كبير من الناشطين مع كلام هند القحطاني بشكل ساخر حيث جاءت بعض التعليقات على الشكل التالي: “الله يرزقني ثقتها” و “تكيس عليكم ماجد م يرضى هالاشكال تتصور معاه” و “اتوقع بتكون امه بالكليب” و “مالقيتي غير ماجد خافي من ربك ”.

غير ان البعض لم يستغرب ان تشارك في فيديوكليب حيث كتب احدهم “نفس بدايات هيفاء وهبي كان مودل في اغنية جورج سوف ارضى بالنصيب الله يستر لا تصير هند مغنية”.